ФСБ в Ростовской области задержала подозреваемого в сотрудничестве с СБУ

В Ростовской области задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой. Согласно заявлению регионального управления ФСБ, задержанный установил связь с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) с целью сбора разведывательной информации на территории России.
По данным ФСБ, подозреваемый поддерживал секретные контакты с представителем СБУ и оказывал содействие в проведении разведывательных операций, направленных против безопасности Российской Федерации. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275.1 Уголовного кодекса РФ.
Задержанному грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.
С начала военной операции на Украине участились сообщения о задержаниях граждан России по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. В феврале ФСБ обвинила жителя Камчатского края в государственной измене, утверждая, что он передавал СБУ сведения о деятельности пограничной службы ФСБ.
В январе в Ростове-на-Дону были задержаны двое подозреваемых в государственной измене. По версии следствия, они передавали украинской разведке информацию о действиях российских вооруженных сил в зоне боевых действий.
В начале года в Хабаровске ФСБ задержала местного жителя, планировавшего убийства военнослужащих. Кроме того, он передавал Украине данные о радиочастотах, используемых Министерством обороны РФ.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.