ФСБ в Ростовской области задержала подозреваемого в сотрудничестве с СБУ

В Ростовской области задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой. Согласно заявлению регионального управления ФСБ, задержанный установил связь с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) с целью сбора разведывательной информации на территории России.

Фото: visualrian.ru by Andrey Stenin / Андрей Стенин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported