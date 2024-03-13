ФСБ в Ростовской области задержала подозреваемого в сотрудничестве с СБУ

В Ростовской области задержали предателя

В Ростовской области задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой. Согласно заявлению регионального управления ФСБ, задержанный установил связь с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) с целью сбора разведывательной информации на территории России.

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По данным ФСБ, подозреваемый поддерживал секретные контакты с представителем СБУ и оказывал содействие в проведении разведывательных операций, направленных против безопасности Российской Федерации. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275.1 Уголовного кодекса РФ.

Задержанному грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.

С начала военной операции на Украине участились сообщения о задержаниях граждан России по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. В феврале ФСБ обвинила жителя Камчатского края в государственной измене, утверждая, что он передавал СБУ сведения о деятельности пограничной службы ФСБ.

В январе в Ростове-на-Дону были задержаны двое подозреваемых в государственной измене. По версии следствия, они передавали украинской разведке информацию о действиях российских вооруженных сил в зоне боевых действий.

В начале года в Хабаровске ФСБ задержала местного жителя, планировавшего убийства военнослужащих. Кроме того, он передавал Украине данные о радиочастотах, используемых Министерством обороны РФ.