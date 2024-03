На Украине сделали заявление о новых границах

Украинский экономист Алексей Кущ поделился мнением, что сейчас границы страницы нельзя рассматривать отдельно от новых реалий. К тому же никто не хочет возвращаться к Украине 1991 года.

