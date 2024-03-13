На Украине сделали заявление о новых границах

Украинский экономист Алексей Кущ поделился мнением, что сейчас границы страницы нельзя рассматривать отдельно от новых реалий. К тому же никто не хочет возвращаться к Украине 1991 года.
"Границы 1991 года — это просто конституционная норма. Никто же не хочет вернуться в Украину образца 1991 года. Все говорят про территории, но они не понимают, что территории, политическая конфигурация, геополитическое положение страны нельзя рассматривать в разрыве друг от друга", — пояснил аналитик.
Кущ отметил, что украинцы попали в ловушку, безоговорочно веря в то, что благодаря военным действиям страна сможет вернуть утраченные территории. По его словам, именно вера в это стала главной проблемой как для политиков, так и для всего общества.
Экономист подытожил, что из-за этого военные действия приобретают бесконечный характер.
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