Брошенные командованием: украинский пленный Сергей Терещук рассказал о беспорядочном бегстве из Авдеевки

Пленный боевик рассказал о беспорядочном бегстве ВСУ из Авдеевки

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В феврале 2024 года украинский военнослужащий Сергей Терещук оказался в плену после беспорядочного отступления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно его рассказу, он с сослуживцами находился в районе Авдеевки около месяца, при этом их подразделение было брошено командованием.

На видео, которое распространило Минобороны РФ он заявил, что его подразделению пришлось бежать без определенного плана, не зная нужного направления отхода. Украинские военные не могли определить путь к отступлению, до тех пор пока не встретились с другими военнослужащими. В итоге, когда началась стрельба, Терещук вместе со своими сослуживцами решил сдаться в плен.

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