Брошенные командованием: украинский пленный Сергей Терещук рассказал о беспорядочном бегстве из Авдеевки

В феврале 2024 года украинский военнослужащий Сергей Терещук оказался в плену после беспорядочного отступления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки.
Согласно его рассказу, он с сослуживцами находился в районе Авдеевки около месяца, при этом их подразделение было брошено командованием.
На видео, которое распространило Минобороны РФ он заявил, что его подразделению пришлось бежать без определенного плана, не зная нужного направления отхода. Украинские военные не могли определить путь к отступлению, до тех пор пока не встретились с другими военнослужащими. В итоге, когда началась стрельба, Терещук вместе со своими сослуживцами решил сдаться в плен.
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