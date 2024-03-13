Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Известный сейсмолог предупредил Турцию о крупных землетрясениях
NYT: новый маршрут "Север — Юг" завершит разворот России от Запада
Пять лайфхаков, которые помогут оторвать голову от подушки
Первый фестиваль горных курортов Евразии стартовал на "Роза Хутор"
Директор автокомпании раскрыл причину резкого подорожания автомобилей с пробегом
Суп карри из жареной цветной капусты и картофеля: вкусное и оригинальное блюдо на обед
Как отучить кота ходить в туалет мимо лотка
Иберис привлекает внимание небольшими, но красивыми соцветиями
Эксперты рассказали, какие продукты повышают риск развития ревматоидного артрита
Брошенные командованием: украинский пленный Сергей Терещук рассказал о беспорядочном бегстве из Авдеевки

Пленный боевик рассказал о беспорядочном бегстве ВСУ из Авдеевки

0:57
Силовые структуры » Военные новости

В феврале 2024 года украинский военнослужащий Сергей Терещук оказался в плену после беспорядочного отступления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки.

Пленный боевик рассказал о беспорядочном бегстве ВСУ из Авдеевки
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно его рассказу, он с сослуживцами находился в районе Авдеевки около месяца, при этом их подразделение было брошено командованием.

На видео, которое распространило Минобороны РФ он заявил, что его подразделению пришлось бежать без определенного плана, не зная нужного направления отхода. Украинские военные не могли определить путь к отступлению, до тех пор пока не встретились с другими военнослужащими. В итоге, когда началась стрельба, Терещук вместе со своими сослуживцами решил сдаться в плен.

Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал защиту страны одной из главных целей СВО.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта

Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.

Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" ждёт ребёнка: "Мечтала об этом столько времени"
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" объявила о беременности: "Теперь моё сердце бьётся за двоих!"
Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома. Что стало причиной?
Власти Болгарии требуют от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Этот цветок растёт даже на скудных почвах и не требует частого полива: он яркий, словно солнце
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Последние материалы
Эксперты рассказали, какие продукты повышают риск развития ревматоидного артрита
В Госдуме вновь звучат призывы к упразднению коллекторской деятельности
Пленный боевик рассказал о беспорядочном бегстве ВСУ из Авдеевки
Бег на месте: рассказываем, как поставить правильную технику
Пережившая нападение мужчины в Подмосковье девушка призналась, что испытывает страх за свою семью
NYT: автомобильные системы отправляют данные о водителях страховым компаниям
Adekvat про выход команды Entity на Elite League: "В следующей стадии будет очень тяжело"
Леонид Слуцкий подчеркивает актуальность вопроса стипендиального обеспечения
Опасность скрытой соли в питании: советы кардиолога
Экономист Тарасова: взаимодействие с коллекторами может быть выгодным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников