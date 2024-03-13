Решение принято: США откроют в Австралии завод поставляемых Украине управляемых дальнобойных ракет GMLRS

WSJ: США откроют в Австралии завод по производству ракет для Украины

Согласно информации из газеты The Wall Street Journal (WSJ), США готовятся к открытию первого завода за пределами своей территории для производства управляемых дальнобойных ракет GMLRS от корпорации Lockheed.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Новое производственное предприятие будет размещено на военной базе в Австралии.

По данным издания, решение принято из-за того, что американская оборонная промышленность не в состоянии удовлетворить растущий спрос и пополнить истощенные запасы боеприпасов в связи с обострением военных конфликтов на Ближнем Востоке, в Украине и нарастающим противостоянием в Азии.

США поставляют высокоточные ракеты GMLRS в Украину для ракетно-артиллерийского комплекса HIMARS. Разработка этого семейства управляемых ракет началась в 1994 году. Основным преимуществом этих ракет является высокая дальность полета, достигаемая за счет уменьшения массы боевой части ракеты.

Сокращение размеров ракеты дало возможность установить на нее двигатель с большим запасом топлива, что в свою очередь позволило увеличить дальность ее полета.