Решение принято: США откроют в Австралии завод поставляемых Украине управляемых дальнобойных ракет GMLRS

Согласно информации из газеты The Wall Street Journal (WSJ), США готовятся к открытию первого завода за пределами своей территории для производства управляемых дальнобойных ракет GMLRS от корпорации Lockheed.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic