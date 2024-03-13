Харьков и Одесса: в США рассказали, что Украину ждут новые территориальные потери

Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина потеряет контроль над Харьковом и Одессой

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер выразил мнение о возможной потере Украиной контроля над несколькими городами, включая Харьков и Одессу, в случае дальнейшего развития конфликта.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

В ходе выступления на YouTube-канале Dialogue Works он отметил, что ситуация крайне серьезная. У Киева еще есть небольшой шанс сохранить эти территории, но они должны остановить боевые действия прямо сейчас.

Эксперт подчеркнул, что по его мнению, Россия уже практически одержала победу в конфликте, и шансов на изменение ситуации практически нет.

"Запад признает это," — подвел итог Риттер.

Ранее Риттер заявлял, что о Россия проводит специальную военную операцию на Украине, ограничивая применение специальных видов вооружения. По его мнению, без такого ограничения украинская столица была бы уже "стерта с лица земли".