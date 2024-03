Харьков и Одесса: в США рассказали, что Украину ждут новые территориальные потери

Бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер выразил мнение о возможной потере Украиной контроля над несколькими городами, включая Харьков и Одессу, в случае дальнейшего развития конфликта.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license