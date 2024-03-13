Бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер выразил мнение о возможной потере Украиной контроля над несколькими городами, включая Харьков и Одессу, в случае дальнейшего развития конфликта.
В ходе выступления на YouTube-канале Dialogue Works он отметил, что ситуация крайне серьезная. У Киева еще есть небольшой шанс сохранить эти территории, но они должны остановить боевые действия прямо сейчас.
Эксперт подчеркнул, что по его мнению, Россия уже практически одержала победу в конфликте, и шансов на изменение ситуации практически нет.
"Запад признает это," — подвел итог Риттер.
Ранее Риттер заявлял, что о Россия проводит специальную военную операцию на Украине, ограничивая применение специальных видов вооружения. По его мнению, без такого ограничения украинская столица была бы уже "стерта с лица земли".
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