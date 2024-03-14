Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил о ротации войск на запорожском направлении

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил у себя в Telegram-канале о ротации войск на запорожском направлении.
По его мнению, такие действия помогут Киеву стабилизироваться на фронте.
"Это положительно повлияет на морально-психологическое состояние", — заявил он.
По его словам, армия Украины смогла перейти к ротации, несмотря на трудную ситуацию на передовой. Целью стала замена подразделений.
Сырский также сообщил об активных боевых действиях в районе Работино и Вербового.
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