Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил о ротации войск на запорожском направлении

Главком ВСУ Сырский проводит ротацию войск на запорожском направлении

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил у себя в Telegram-канале о ротации войск на запорожском направлении.

Фото: defenseimagery.mil by SPC Joshua Leonard

По его мнению, такие действия помогут Киеву стабилизироваться на фронте.

"Это положительно повлияет на морально-психологическое состояние", — заявил он.

По его словам, армия Украины смогла перейти к ротации, несмотря на трудную ситуацию на передовой. Целью стала замена подразделений.

Сырский также сообщил об активных боевых действиях в районе Работино и Вербового.