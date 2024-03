В Пензе силовые структуры задержали мужчину, обвиняемого в госизмене

В Пензе местный житель был арестован по обвинению в государственной измене. Согласно информации, распространенной пресс-службой судебной системы Пензенской области, Ленинский районный суд города удовлетворил ходатайство следователя и избрал для 57-летнего подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication