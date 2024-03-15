В Пензе силовые структуры задержали мужчину, обвиняемого в госизмене

Житель Пензы был арестован по делу о госизмене

В Пензе местный житель был арестован по обвинению в государственной измене. Согласно информации, распространенной пресс-службой судебной системы Пензенской области, Ленинский районный суд города удовлетворил ходатайство следователя и избрал для 57-летнего подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мужчина будет находиться в заключении в течение 1 месяца и 29 суток, вплоть до 13 мая 2024 года. Арест связан с обвинением в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации "Государственная измена". Данная статья предполагает возможность назначения наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.