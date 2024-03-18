Украинский военный рассказал, что Вооруженным силам Украины с трудом удается держать оборону на купянском направлении. Об этом 18 марта сообщила британская газета Times.
Продвигаться вперед на купянском направлении сейчас — это для солдат ВСУ что-то "из области фантастики".
Пехотинец армии Украины с позывным "Лемур" по дороге до Купянска дал очень плохую оценку тем событиям, которые происходят в зоне боевых действий, как пишет издание.
"Мы едва можем удерживать оборону, не говоря уже о том, чтобы двигаться вперед", — заявил военный ВСУ.
Также он сообщил, что армия теряет очень много живой силы.
Ранее Daily Beast со ссылкой на солдат ВСУ писало о том, что украинские бойцы в Купянске боятся пророссийски настроенных местных жителей, которые желают того, чтобы город начала контролировать Российская Федерация.
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