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Украинский военные рассказал о трудностях ВСУ в обороне на купянском направлении

Times: солдат ВСУ сообщил, что армия Украины с трудом удерживает оборону под Купянском

Силовые структуры » Военные новости

Украинский военный рассказал, что Вооруженным силам Украины с трудом удается держать оборону на купянском направлении. Об этом 18 марта сообщила британская газета Times.

Times: солдат ВСУ сообщил, что армия Украины с трудом удерживает оборону под Купянском
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Продвигаться вперед на купянском направлении сейчас — это для солдат ВСУ что-то "из области фантастики".

Пехотинец армии Украины с позывным "Лемур" по дороге до Купянска дал очень плохую оценку тем событиям, которые происходят в зоне боевых действий, как пишет издание.

"Мы едва можем удерживать оборону, не говоря уже о том, чтобы двигаться вперед", — заявил военный ВСУ.

Также он сообщил, что армия теряет очень много живой силы.

Ранее Daily Beast со ссылкой на солдат ВСУ писало о том, что украинские бойцы в Купянске боятся пророссийски настроенных местных жителей, которые желают того, чтобы город начала контролировать Российская Федерация.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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