Украинский военные рассказал о трудностях ВСУ в обороне на купянском направлении

Украинский военный рассказал, что Вооруженным силам Украины с трудом удается держать оборону на купянском направлении. Об этом 18 марта сообщила британская газета Times.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license