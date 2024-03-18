Солдаты ВСУ за 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожье

Украинские солдаты начали сдаваться в плен в Запорожье

В Запорожье украинские бойцы старше 50 лет начали сдаваться русским солдатам в плен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова командира штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки "Днепр", кавалера ордена Мужества с позывным Алтай.

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Военный отметил, что ряды противника становятся все реже, да и боевого настроя у украинцев нет. Их возрастной ценз — от 45 и старше 50-ти лет. Командование отправляет этих военных на передовую, и они находятся в роли пушечного мяса. Эти люди, по словам Алтая, в основном смотрят, что происходит, и докладывают вышестоящему руководству. Больше никакой ценности у них нет.

Добавим, что командиру штурмовой группы вручили орден Мужества за героизм. Он вывел из окружения свое подразделение без потерь в Работино. Алтай выразил уверенность в том, что украинская армия уже ослабла и ее можно разбить.