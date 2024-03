Солдаты ВСУ за 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожье

В Запорожье украинские бойцы старше 50 лет начали сдаваться русским солдатам в плен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова командира штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки "Днепр", кавалера ордена Мужества с позывным Алтай.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0