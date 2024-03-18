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Солдаты ВСУ за 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожье

Украинские солдаты начали сдаваться в плен в Запорожье

Силовые структуры » Военные новости

В Запорожье украинские бойцы старше 50 лет начали сдаваться русским солдатам в плен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова командира штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки "Днепр", кавалера ордена Мужества с позывным Алтай.

Украинские солдаты начали сдаваться в плен в Запорожье
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Военный отметил, что ряды противника становятся все реже, да и боевого настроя у украинцев нет. Их возрастной ценз — от 45 и старше 50-ти лет. Командование отправляет этих военных на передовую, и они находятся в роли пушечного мяса. Эти люди, по словам Алтая, в основном смотрят, что происходит, и докладывают вышестоящему руководству. Больше никакой ценности у них нет.

Добавим, что командиру штурмовой группы вручили орден Мужества за героизм. Он вывел из окружения свое подразделение без потерь в Работино. Алтай выразил уверенность в том, что украинская армия уже ослабла и ее можно разбить.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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