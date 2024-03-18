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Минимум 500 выстрелов. В ДНР десятерых "азовцев"* приговорили к колонии строго режима за обстрелы Донбасса

Десятерых боевиков нацбатальона "Азов"* осудили на сроки от 26 до 27 лет за обстрелы ДНР

Силовые структуры

Суд в ДНР назначил от 26 до 27 лет лишения свободы десяти боевикам националистического полка "Азов"* за артиллерийские обстрелы мирного населения. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Десятерых боевиков нацбатальона "Азов"* осудили на сроки от 26 до 27 лет за обстрелы ДНР
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По данным Следственного комитета РФ, "азовцы"* в период с 25 февраля по 19 марта 2022 года, состоящие в гаубичном артиллерийском дивизионе, проводили неизбирательные "веерные" обстрелы из 122-мм буксируемой гаубицы Д-30 гражданской инфраструктуры в Старом Крыму и Лебединском в ДНР. В СК уточнили, что всего националисты произвели не менее 500 выстрелов. В результате обстрелов были повреждены пять жилых домов. Среди мирных жителей пострадавших нет — они успели спрятаться в укрытиях.

Суд признал Леонида Глущенко, Олега Пономаренко, Евгения Горяйнова, Константина Олейника, Вадима Цолана, Сергея Щепкива, Николая Щербатова, Яна Сергиенко, Илью Вороновича и Артема Филина виновными в жестоком обращении с мирным населением, применении запрещенных средств и методов в ходе вооруженного конфликта покушении на убийство двух и более лиц и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом. Все подсудимые приговорены к лишению свободы на сроки от 26 до 27 лет. Отбывать наказание "азовцы"* будут в колонии строгого режима.

* "Азов" — запрещенная в России террористическая организация.

Ранее Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда и других преступлений немецких фашистов геноцидом советского народа.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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