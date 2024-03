Минимум 500 выстрелов. В ДНР десятерых "азовцев"* приговорили к колонии строго режима за обстрелы Донбасса

Суд в ДНР назначил от 26 до 27 лет лишения свободы десяти боевикам националистического полка "Азов"* за артиллерийские обстрелы мирного населения. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic