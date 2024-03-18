Уничтожено до 8 боевиков. ВС РФ нанесли смертельный удар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ

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Военкор Котенок опубликовал момент прилета FPV-дрона по украинской ДРГ

Силовые структуры » Военные новости

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале опубликовал видео прилета FPV-дрона по украинской ДРГ в северной части Лукашовки недалеко от российской границы.

Военкор Котенок опубликовал момент прилета FPV-дрона по украинской ДРГ
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно информации Котенка, удар по боевикам был нанесен в момент погрузки личного состава в бронетехнику. В результате проведенной операции, противник понес значительные потери, уничтожены до 8 боевиков ВСУ.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Путин отметил, что такое решение было принято в интересах жителей Донбасса, которые страдают от действий "киевского режима".

В своем заявлении президент России также подчеркнул, что страна ответит на возможное вмешательство со стороны западных стран, поддерживающих Украину, в реализацию поставленных Москвой целей СВО.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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