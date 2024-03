Уничтожено до 8 боевиков. ВС РФ нанесли смертельный удар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале опубликовал видео прилета FPV-дрона по украинской ДРГ в северной части Лукашовки недалеко от российской границы.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic