Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале опубликовал видео прилета FPV-дрона по украинской ДРГ в северной части Лукашовки недалеко от российской границы.
Согласно информации Котенка, удар по боевикам был нанесен в момент погрузки личного состава в бронетехнику. В результате проведенной операции, противник понес значительные потери, уничтожены до 8 боевиков ВСУ.
Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Путин отметил, что такое решение было принято в интересах жителей Донбасса, которые страдают от действий "киевского режима".
В своем заявлении президент России также подчеркнул, что страна ответит на возможное вмешательство со стороны западных стран, поддерживающих Украину, в реализацию поставленных Москвой целей СВО.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.