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Игорь Лапин: ВСУ не могут перехватывать ударные дроны ВС России

Силовые структуры » Военные новости

Киевский политик Игорь Лапин выразил обеспокоенность невозможностью украинских военных перехватить передовые ударные дроны российской армии.

Игорь Лапин: ВСУ не могут перехватывать ударные дроны ВС России
Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В ходе выступления на YouTube-канале "Фабрика новостей" он отметил, что российские дроны типа "Орланов" летают на очень больших высотах, что делает их недосягаемыми для средств, имеющихся в распоряжении украинской стороны.

Лапин подчеркнул, что данные дроны осуществляют коррекцию ударов ракет "Ланцет", которые наносят ущерб украинской технике и инфраструктуре. Кроме того, они предоставляют координаты или цели для нанесения ударов с применением FPV-дронов по подразделениям на местности.

По мнению политика, такое оружие является воплощением вооружений XXI века, в то время как украинская сторона пытается противостоять современным разработкам Москвы с использованием вооружения, устаревшего на десятилетия.

Лапин также отметил, что у российской армии имеются специализированные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые невозможно перехватить с помощью радиоэлектронных систем борьбы, находящихся на вооружении украинских вооруженных сил.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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