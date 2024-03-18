Серьезная проблема для ВСУ: украинские ПВО не в силах перехватить инновационные российские ударные дроны

Игорь Лапин: ВСУ не могут перехватывать ударные дроны ВС России

Киевский политик Игорь Лапин выразил обеспокоенность невозможностью украинских военных перехватить передовые ударные дроны российской армии.

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В ходе выступления на YouTube-канале "Фабрика новостей" он отметил, что российские дроны типа "Орланов" летают на очень больших высотах, что делает их недосягаемыми для средств, имеющихся в распоряжении украинской стороны.

Лапин подчеркнул, что данные дроны осуществляют коррекцию ударов ракет "Ланцет", которые наносят ущерб украинской технике и инфраструктуре. Кроме того, они предоставляют координаты или цели для нанесения ударов с применением FPV-дронов по подразделениям на местности.

По мнению политика, такое оружие является воплощением вооружений XXI века, в то время как украинская сторона пытается противостоять современным разработкам Москвы с использованием вооружения, устаревшего на десятилетия.

Лапин также отметил, что у российской армии имеются специализированные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые невозможно перехватить с помощью радиоэлектронных систем борьбы, находящихся на вооружении украинских вооруженных сил.