Президент РФ заявил, что попытки прорыва ДРГ через границу России провалились

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Владимир Путин: "Хозяева бросают предателей России как мясо, ну и поделом"

Силовые структуры

Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ сказал о том, что как бы Диверсионно-разведывательная группа не пыталась прорваться через границу нашей страны, ничего у нее не получилось.

Владимир Путин: "Хозяева бросают предателей России как мясо, ну и поделом"
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Кроме того, глава российского государства призвал ФСБ помнить о предателях, которые принимают участие в ДРГ, найти каждого и наказывать без срока давности.

"Хозяева бросают предателей России как мясо, ну и поделом", — сказал Владимир Путин.

Также президент на коллегии ФСБ заявил о необходимости увеличения боеготовности и оснащенности пограничных сил на море, в первую очередь на Черном море.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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