Президент РФ заявил, что попытки прорыва ДРГ через границу России провалились

Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ сказал о том, что как бы Диверсионно-разведывательная группа не пыталась прорваться через границу нашей страны, ничего у нее не получилось.
Кроме того, глава российского государства призвал ФСБ помнить о предателях, которые принимают участие в ДРГ, найти каждого и наказывать без срока давности.
"Хозяева бросают предателей России как мясо, ну и поделом", — сказал Владимир Путин.
Также президент на коллегии ФСБ заявил о необходимости увеличения боеготовности и оснащенности пограничных сил на море, в первую очередь на Черном море.
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