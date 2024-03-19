Президент РФ заявил, что попытки прорыва ДРГ через границу России провалились

Владимир Путин: "Хозяева бросают предателей России как мясо, ну и поделом"

Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ сказал о том, что как бы Диверсионно-разведывательная группа не пыталась прорваться через границу нашей страны, ничего у нее не получилось.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Кроме того, глава российского государства призвал ФСБ помнить о предателях, которые принимают участие в ДРГ, найти каждого и наказывать без срока давности.

"Хозяева бросают предателей России как мясо, ну и поделом", — сказал Владимир Путин.

Также президент на коллегии ФСБ заявил о необходимости увеличения боеготовности и оснащенности пограничных сил на море, в первую очередь на Черном море.