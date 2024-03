Президент РФ заявил, что попытки прорыва ДРГ через границу России провалились

Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ сказал о том, что как бы Диверсионно-разведывательная группа не пыталась прорваться через границу нашей страны, ничего у нее не получилось.

