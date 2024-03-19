На Украине объяснили, почему ВСУ сдали Авдеевку

Шмыгаль заявил, что Украина потеряла Авдеевку из-за дефицита снарядов

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции рассказал, что Вооруженные силы Украины не смогли отстоять некоторые деревни из-за того, что в армии наблюдается нехватка боевых припасов.

Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Мы потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за <…> недостатка боеприпасов", — сказал он.

Также глава кабмина не дал пояснения, о каких именно населенных пунктах он говорил.

Напоминаем, что в зоне боевых действий ВС РФ значительно продвинулись и ведут активные бои. Недавно российская армия успешно освободила Орловку в ДНР и Мирное в Запорожской области.

В феврале российские военные освободили Авдеевку, которая была сильно укреплена Вооруженными силами Украины.