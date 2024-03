На Украине объяснили, почему ВСУ сдали Авдеевку

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции рассказал, что Вооруженные силы Украины не смогли отстоять некоторые деревни из-за того, что в армии наблюдается нехватка боевых припасов.

Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic