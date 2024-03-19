В России предложили подготовить антифранцузский "Искандер"

Морозов предлагает подготовить антифранцузский «Искандер» из-за действий Парижа

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Морозов прокомментировал вероятную отправку французских войск на украинскую территорию.

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По его словам, российским военным стоит подготовить "антифранцузский "Искандер", чтобы встретить войска из Франции.

"Если так, то надо готовить персональный антифранцузский "Искандер". И пусть они встретятся", - написал Морозов в своем Telegram-канале.

Напоминаем, что до этого глава СВР Сергей Нарышкин поделился информацией, что Париж подготовил военных для отправки на украинскую территорию. Для начала количество бойцов составит примерно две тысячи человек.