В России предложили подготовить антифранцузский "Искандер"

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Морозов предлагает подготовить антифранцузский «Искандер» из-за действий Парижа

Силовые структуры » Военные новости

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Морозов прокомментировал вероятную отправку французских войск на украинскую территорию.

Морозов предлагает подготовить антифранцузский «Искандер» из-за действий Парижа
Фото: commons.wikimedia.org by Remi Jouan is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По его словам, российским военным стоит подготовить "антифранцузский "Искандер", чтобы встретить войска из Франции.

"Если так, то надо готовить персональный антифранцузский "Искандер". И пусть они встретятся", - написал Морозов в своем Telegram-канале.

Напоминаем, что до этого глава СВР Сергей Нарышкин поделился информацией, что Париж подготовил военных для отправки на украинскую территорию. Для начала количество бойцов составит примерно две тысячи человек.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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