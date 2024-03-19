В России предложили подготовить антифранцузский "Искандер"

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Морозов прокомментировал вероятную отправку французских войск на украинскую территорию.
По его словам, российским военным стоит подготовить "антифранцузский "Искандер", чтобы встретить войска из Франции.
"Если так, то надо готовить персональный антифранцузский "Искандер". И пусть они встретятся", - написал Морозов в своем Telegram-канале.
Напоминаем, что до этого глава СВР Сергей Нарышкин поделился информацией, что Париж подготовил военных для отправки на украинскую территорию. Для начала количество бойцов составит примерно две тысячи человек.
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