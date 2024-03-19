"Мы не можем исключить": В Лондоне допускают отправку солдат на Украину

В Британии допустили отправку военного контингента на Украину

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские войска могут принять активное участие в боях на территории Украины.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain

Его слова приводит издание Daily Mail. Уоллес призвал к проведению кампании в Палате представителей с целью достижения межпартийного соглашения о поддержке установления минимального уровня расходов на оборону на уровне не менее 3% бюджета.

Экс-министр отметил, что необходимо определять объемы расходов на военное оборудование и подготовку не исходя из экономической ситуации или политики текущего правительства, а исходя из текущих угроз безопасности.

Уоллес подчеркнул, что при обсуждении возможности направления войск на Украину Великобритании следует использовать формулировку "мы не можем исключить". По мнению политика, это заставит президента России Владимира Путина задуматься о возможных действиях Лондона и степени его готовности к решительным шагам.