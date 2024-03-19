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Михаил Мягков сравнил опыт СВО и Великой Отечественной войны

Историк высказался по поводу возможных действий России на Украине

1:37
Силовые структуры

Михаил Мягков — доктор исторических наук, специалист по истории Великой Отечественной войны, спрогнозировал возможные действия России и Украины в ходе СВО.

Он отметил, что стратегия и тактика ведения военных действий у России напоминает советскую, а у Украины — стратегию и тактику вермахта. Михаил Мягков отметил, что российские войска обеспечивают инженерное обеспечение позиций, минирование местности и разминирование мин, чтобы противостоять контрударам, а тактика российских войск соразмерна с тактикой Великой Отечественной войны, особенно во второй период.

Историк отметил высокую роль беспилотников, но подчеркнул, что они лишь дополняют танковые войска и артиллерию, но не могут полностью их заменить. В позиционной войне, беспилотники могут быть более эффективными, чем танки, особенно в уничтожении замаскированных и стационарных позиций противника.

Он высказался поводу того, что и сейчас возможны при должной технической подготовке быстрые успешные штурмы хорошо укреплённых крепостей, как, например, Кёнигсберг.

Михаил Мягков также вспоминает опыт I Мировой войны, когда причиной краха германского фронта стало истощение ресурсов.

Уделяется внимание и необходимости подготовки тылового обеспечения, создания динамичной системы снабжения фронта в случае его ускоренного перемещения на территорию противника.

Михаил Мягков уверен, что моральное превосходство на стороне российских войск, и это может привести к решающему перелому в войне. Он выражает надежду, что война закончится раньше, чем через два года.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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