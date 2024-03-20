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"Огрызаются не так дерзко". Боец "Русских ястребов" сообщил, что ВСУ под Авдеевкой стали меньше сопротивляться

Командир "Русских ястребов": ВСУ резко снизили активность под Авдеевкой

1:03
Силовые структуры

Украинские войска резко снизили сопротивление на авдеевском направлении, сообщил ТАСС командир расчета FPV-дрона, военнослужащий отряда "Русские ястребы" с позывным Заноза.

Командир "Русских ястребов": ВСУ резко снизили активность под Авдеевкой
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"После освобождения нами Авдеевки существенно снизилась их активность. Огрызаются, но не так смело, дерзко. Моральный дух упал", — рассказал он.

Командир также рассказал, что "Русские ястребы" на специальной локации в ДНР готовят группу операторов БПЛА. По данным ТАСС, перед выполнение боевых задач на беспилотниках бойцы изучают теорию и осваивают практические навыки управления дронами на симуляторе.

По словам старшего инструктора с позывным Рокот, будущих операторов БПЛА учат как управлять дронами, так и ремонтировать их.

"После прохождения полного курса и получения всех необходимых навыков операторы БПЛА отправятся в зону ведения боевых действий", — рассказал он.

Ранее командир батальона ВСУ заявил, что Украине нужна масштабная мобилизация.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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