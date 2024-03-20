"Огрызаются не так дерзко". Боец "Русских ястребов" сообщил, что ВСУ под Авдеевкой стали меньше сопротивляться

Украинские войска резко снизили сопротивление на авдеевском направлении, сообщил ТАСС командир расчета FPV-дрона, военнослужащий отряда "Русские ястребы" с позывным Заноза.
"После освобождения нами Авдеевки существенно снизилась их активность. Огрызаются, но не так смело, дерзко. Моральный дух упал", — рассказал он.
Командир также рассказал, что "Русские ястребы" на специальной локации в ДНР готовят группу операторов БПЛА. По данным ТАСС, перед выполнение боевых задач на беспилотниках бойцы изучают теорию и осваивают практические навыки управления дронами на симуляторе.
По словам старшего инструктора с позывным Рокот, будущих операторов БПЛА учат как управлять дронами, так и ремонтировать их.
"После прохождения полного курса и получения всех необходимых навыков операторы БПЛА отправятся в зону ведения боевых действий", — рассказал он.
Ранее командир батальона ВСУ заявил, что Украине нужна масштабная мобилизация.
Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.