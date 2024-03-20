Фейки о российской армии впервые привели к тому, что у осужденного забрали российский паспорт

В России впервые лишили приобретенного гражданства осужденного за распространение лживой информации о ВС РФ. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.
Летом 2023 года Александру Сомрякову дали шесть лет колонии общего режима за распространение фейков об армии России. Поводом к этому стали его публикации в соцсети о якобы имевших место преступлениях наших солдат в Мариуполе и Буче.
На судебном заседании мужчина признал вину частично. Он заявлял, что знал о том, что данные, которые он постил, являютс фейками. Однако Александру нужно было "выставить это на всеобщий суд", чтобы стать более популярным в соцсетях.
Ранее в Росси не лишали гражданства из-за приговора по статье 207.3 УК РФ.
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