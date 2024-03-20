Фейки о российской армии впервые привели к тому, что у осужденного забрали российский паспорт

Впервые российского гражданства лишили осужденного за лживую информацию о ВС РФ

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В России впервые лишили приобретенного гражданства осужденного за распространение лживой информации о ВС РФ. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Фото: Елена Галабаева

Летом 2023 года Александру Сомрякову дали шесть лет колонии общего режима за распространение фейков об армии России. Поводом к этому стали его публикации в соцсети о якобы имевших место преступлениях наших солдат в Мариуполе и Буче.

На судебном заседании мужчина признал вину частично. Он заявлял, что знал о том, что данные, которые он постил, являютс фейками. Однако Александру нужно было "выставить это на всеобщий суд", чтобы стать более популярным в соцсетях.



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