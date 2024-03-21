Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой жёстко высказался о французах на Украине
В России появится уголовное наказание блогеров и коучей
Блогер из России был поражен ценами в армянских магазинах
Появились подробности военных учений Польши у границ России
Политолог Ищенко: говоря о поляках на Украине, Путин лишь констатировал факт
Чернышенко ответил, примут ли российские спортсмены участие в Олимпиаде 2024
5 способов проехать мимо сотрудника ГИБДД: советы от экспертов
Евродепутат от Эстонии призвал называть Путина "фюрером"
Миндальная кислота считается одной из самых деликатных: нашли средства с этими компонентами
Пентагон перенаправил все претензии по поводу применения американских БМП при атаках на границу России в Киев

Министерство обороны США отказалось комментировать факт применения БМП Bradley при атаках на Белгородскую область

1:29
Силовые структуры » Военные новости

Представитель министерства обороны США отказался комментировать вопрос журналиста из "РИА Новости" по поводу применения американских БМП Bradley при атаках на российскую границу вблизи Белгорода. Все претензии американские представители предложили направлять в Киев, сняв с себя ответственность за их применение.

Министерство обороны США отказалось комментировать факт применения БМП Bradley при атаках на Белгородскую область
Фото: Telegram: Fighterbomber|voin_dv

Действительно при недавних атаках на Белгородскую область украинцы использовали в большом количестве БМП Bradley производства США. Практически все они были уничтожены.

Американцы массово поставляют БМП Bradley на Украину с 2022 года, и в отличие от танков Abrams, эти поставки не вызывали сильных разногласий в американском истеблишменте. БМП Bradley M2 является одной из самых известных и распространенных боевых машин пехоты в мире. Она была разработана в США и принята на вооружение в 1980-х годах. Bradley M2 оснащена 25-миллиметровой пушкой, противотанковыми ракетами и пулеметами. Она также имеет хорошую защиту от мин и самодельных взрывных устройств. Bradley M2 использовалась в ряде конфликтов, включая войну в Ираке и Афганистане. Она считается надежной и эффективной машиной, но в силу её возраста и стоимости обслуживания ценность этих машин становится невысокой. Так что США "утилизируют" свои подержанные БМП с максимальной, как им кажется, выгодой, и не готовы отказываться от продолжения этой практики. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка

В Анталии немецкие туристы представляют серьезную конкуренцию для российских, и турецкие эксперты в этой области смотрят на это с оптимизмом.

Немецкие туристы бросили вызов россиянам в Анталии
Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Посадите это в приствольный круг вишни: не оставляйте пустыми эти ценные участки - польза и красота для вашего сада
Под Одессой уничтожен корабль ВМС Украины Дмитрий Плотников Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ Артём Гапоненко
Советский танк Т-55 признан американцами
Вот куда нужно поставить фикус Бенджамина: создайте своими руками ауру денег — один предмет усилит эффект
Как за каменной стеной: названы породы собак, которые будут жить, чтобы вас охранять
Как за каменной стеной: названы породы собак, которые будут жить, чтобы вас охранять
Последние материалы
Появились подробности военных учений Польши у границ России
Политолог Ищенко: говоря о поляках на Украине, Путин лишь констатировал факт
Чернышенко ответил, примут ли российские спортсмены участие в Олимпиаде 2024
5 способов проехать мимо сотрудника ГИБДД: советы от экспертов
Евродепутат от Эстонии призвал называть Путина "фюрером"
Миндальная кислота считается одной из самых деликатных: нашли средства с этими компонентами
Эксперты назвали плюсы и минусы автоматической кормушки
Некоторые банки КНР перестали принимать платежи в юанях из РФ
Рецепт салатной заправки из шпината с фасолью
NewTravelRu: пассажиры хотят ездить в поездах с интернетом и без кричащих детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников