Пентагон перенаправил все претензии по поводу применения американских БМП при атаках на границу России в Киев

Министерство обороны США отказалось комментировать факт применения БМП Bradley при атаках на Белгородскую область

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Представитель министерства обороны США отказался комментировать вопрос журналиста из "РИА Новости" по поводу применения американских БМП Bradley при атаках на российскую границу вблизи Белгорода. Все претензии американские представители предложили направлять в Киев, сняв с себя ответственность за их применение.

Фото: Telegram: Fighterbomber|voin_dv

Действительно при недавних атаках на Белгородскую область украинцы использовали в большом количестве БМП Bradley производства США. Практически все они были уничтожены.

Американцы массово поставляют БМП Bradley на Украину с 2022 года, и в отличие от танков Abrams, эти поставки не вызывали сильных разногласий в американском истеблишменте. БМП Bradley M2 является одной из самых известных и распространенных боевых машин пехоты в мире. Она была разработана в США и принята на вооружение в 1980-х годах. Bradley M2 оснащена 25-миллиметровой пушкой, противотанковыми ракетами и пулеметами. Она также имеет хорошую защиту от мин и самодельных взрывных устройств. Bradley M2 использовалась в ряде конфликтов, включая войну в Ираке и Афганистане. Она считается надежной и эффективной машиной, но в силу её возраста и стоимости обслуживания ценность этих машин становится невысокой. Так что США "утилизируют" свои подержанные БМП с максимальной, как им кажется, выгодой, и не готовы отказываться от продолжения этой практики.