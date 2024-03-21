Представитель министерства обороны США отказался комментировать вопрос журналиста из "РИА Новости" по поводу применения американских БМП Bradley при атаках на российскую границу вблизи Белгорода. Все претензии американские представители предложили направлять в Киев, сняв с себя ответственность за их применение.
Действительно при недавних атаках на Белгородскую область украинцы использовали в большом количестве БМП Bradley производства США. Практически все они были уничтожены.
Американцы массово поставляют БМП Bradley на Украину с 2022 года, и в отличие от танков Abrams, эти поставки не вызывали сильных разногласий в американском истеблишменте. БМП Bradley M2 является одной из самых известных и распространенных боевых машин пехоты в мире. Она была разработана в США и принята на вооружение в 1980-х годах. Bradley M2 оснащена 25-миллиметровой пушкой, противотанковыми ракетами и пулеметами. Она также имеет хорошую защиту от мин и самодельных взрывных устройств. Bradley M2 использовалась в ряде конфликтов, включая войну в Ираке и Афганистане. Она считается надежной и эффективной машиной, но в силу её возраста и стоимости обслуживания ценность этих машин становится невысокой. Так что США "утилизируют" свои подержанные БМП с максимальной, как им кажется, выгодой, и не готовы отказываться от продолжения этой практики.
В Анталии немецкие туристы представляют серьезную конкуренцию для российских, и турецкие эксперты в этой области смотрят на это с оптимизмом.