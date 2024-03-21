Международный авторитет Британии падает из-за Украины — Daily Mail

Daily Mail: авторитет Англии среди других государств падает из-за небольшой помощи Украине

В издании Daily Mail вышла статья, где сказано об упадке авторитета Англии среди других государств из-за небольшой помощи Киеву в конфликте с РФ.

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"Европейские страны отреклись от Британии после того, как королевство не предоставило необходимую военную помощь и политическую поддержку Украине", — пишет газета со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны.

Международная репутация властей Лондона резко падает, уточнили в издании.

В связи с падением авторитета королевства, Киев включил в список близких союзнков Германию, страны Северной Европы и Францию

Причем ФРГ в 2024 и 2025 годах может в три раза превзойти Великобританию по количеству предоставляемой Киеву помощи, как отметило издание.