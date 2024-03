Международный авторитет Британии падает из-за Украины — Daily Mail

В издании Daily Mail вышла статья, где сказано об упадке авторитета Англии среди других государств из-за небольшой помощи Киеву в конфликте с РФ.

