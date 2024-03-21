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Международный авторитет Британии падает из-за Украины — Daily Mail

Daily Mail: авторитет Англии среди других государств падает из-за небольшой помощи Украине

Силовые структуры » Военные новости

В издании Daily Mail вышла статья, где сказано об упадке авторитета Англии среди других государств из-за небольшой помощи Киеву в конфликте с РФ.

Daily Mail: авторитет Англии среди других государств падает из-за небольшой помощи Украине
Фото: flickr.com by Dave Kellam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

"Европейские страны отреклись от Британии после того, как королевство не предоставило необходимую военную помощь и политическую поддержку Украине", — пишет газета со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны.

Международная репутация властей Лондона резко падает, уточнили в издании.

В связи с падением авторитета королевства, Киев включил в список близких союзнков Германию, страны Северной Европы и Францию

Причем ФРГ в 2024 и 2025 годах может в три раза превзойти Великобританию по количеству предоставляемой Киеву помощи, как отметило издание.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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