В издании Daily Mail вышла статья, где сказано об упадке авторитета Англии среди других государств из-за небольшой помощи Киеву в конфликте с РФ.
"Европейские страны отреклись от Британии после того, как королевство не предоставило необходимую военную помощь и политическую поддержку Украине", — пишет газета со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны.
Международная репутация властей Лондона резко падает, уточнили в издании.
В связи с падением авторитета королевства, Киев включил в список близких союзнков Германию, страны Северной Европы и Францию
Причем ФРГ в 2024 и 2025 годах может в три раза превзойти Великобританию по количеству предоставляемой Киеву помощи, как отметило издание.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.