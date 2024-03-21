Согласно информации, полученной от Министерства обороны, на авдеевском направлении армией РФ был полностью освобожден населенный пункт Тоненькое в Донецкой Народной Республике (ДНР).
В ведомстве отметили, что российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и овладели ж/д станцией Алебастровая в ДНР.
Ранее сообщалось о том, что российские вооруженные силы успешно разгромили украинские вооруженные силы и освободили село Орловка, которое находится западнее города Авдеевка.
Напомним, спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.