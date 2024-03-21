Армия России прорывает фронт: освобожден поселок Тоненькое на авдеевском направлении

МО РФ: армия РФ освободила населенный пункт Тоненькое в ДНР

0:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно информации, полученной от Министерства обороны, на авдеевском направлении армией РФ был полностью освобожден населенный пункт Тоненькое в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В ведомстве отметили, что российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и овладели ж/д станцией Алебастровая в ДНР.

Ранее сообщалось о том, что российские вооруженные силы успешно разгромили украинские вооруженные силы и освободили село Орловка, которое находится западнее города Авдеевка.

Напомним, спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года.