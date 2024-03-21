Премьер-министр Бельгии заявил, что поддерживает использование доходов от замороженных активов РФ для покупки оружия на Украину

Reuters: Бельгия поддерживает использование доходов от активов России на покупку оружия для ВСУ

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Премьер-министр Бельгии Александр де Кро сообщил, что поддерживает идею использования доходов от замороженных активов РФ для покупки оружия Киеву. Об этом пишет издание Reuters.

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"Идея направить преимущественно активов на закупку оружия для ВСУ однозначно имеет смысл", — прокомментировал политик Бельгии.

Еврокомиссия уже утвердила идею об использовании прибыли от российских активов отправки оружия на Украину. Инициативу также рассмотрят на саммите ЕС, который организуют 21-22 марта. Так, 90 процентов доходов должны направить в Европейский фонд мира для оказания помощи Киеву. Такое предложение сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.