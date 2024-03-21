Премьер-министр Бельгии заявил, что поддерживает использование доходов от замороженных активов РФ для покупки оружия на Украину

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро сообщил, что поддерживает идею использования доходов от замороженных активов РФ для покупки оружия Киеву. Об этом пишет издание Reuters.
"Идея направить преимущественно активов на закупку оружия для ВСУ однозначно имеет смысл", — прокомментировал политик Бельгии.
Еврокомиссия уже утвердила идею об использовании прибыли от российских активов отправки оружия на Украину. Инициативу также рассмотрят на саммите ЕС, который организуют 21-22 марта. Так, 90 процентов доходов должны направить в Европейский фонд мира для оказания помощи Киеву. Такое предложение сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.