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Премьер-министр Бельгии заявил, что поддерживает использование доходов от замороженных активов РФ для покупки оружия на Украину

Reuters: Бельгия поддерживает использование доходов от активов России на покупку оружия для ВСУ

0:46
Силовые структуры » Военные новости

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро сообщил, что поддерживает идею использования доходов от замороженных активов РФ для покупки оружия Киеву. Об этом пишет издание Reuters.

Reuters: Бельгия поддерживает использование доходов от активов России на покупку оружия для ВСУ
Фото: flickr.com by European Parliament is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Идея направить преимущественно активов на закупку оружия для ВСУ однозначно имеет смысл", — прокомментировал политик Бельгии.

Еврокомиссия уже утвердила идею об использовании прибыли от российских активов отправки оружия на Украину. Инициативу также рассмотрят на саммите ЕС, который организуют 21-22 марта. Так, 90 процентов доходов должны направить в Европейский фонд мира для оказания помощи Киеву. Такое предложение сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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