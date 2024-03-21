ВСУ не смогут и дальше обстреливать Белгород, если их группировки купировать вокруг Харькова. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его мнению Харьков — русский город.
"Отодвинуть противника от возможности обстреливать Белгород и другие населенные пункты России можно только если купировать вокруг Харькова военную группировку", — сказал он в эфире Первого канала.
По мнению Балицкого, солдатам виднее как это осуществить, но у него нет сомнений, что наши военные так и поступят.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.