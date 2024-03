Балицкий считает, что купирование украинских войск вокруг Харькова помешает ВСУ обстрелять Белгород

ВСУ не смогут и дальше обстреливать Белгород, если их группировки купировать вокруг Харькова. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его мнению Харьков — русский город.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence