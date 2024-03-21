Балицкий считает, что купирование украинских войск вокруг Харькова помешает ВСУ обстрелять Белгород

Евгений Балицкий: Купирование ВСУ вокруг Харькова помешает солдатам ударить по Белгороду

ВСУ не смогут и дальше обстреливать Белгород, если их группировки купировать вокруг Харькова. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его мнению Харьков — русский город.

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"Отодвинуть противника от возможности обстреливать Белгород и другие населенные пункты России можно только если купировать вокруг Харькова военную группировку", — сказал он в эфире Первого канала.

По мнению Балицкого, солдатам виднее как это осуществить, но у него нет сомнений, что наши военные так и поступят.