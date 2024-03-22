Министерство обороны РФ сообщило о том, что ночью и утром 22 марта по территории Украины был нанесён массированный удар.
"Сегодня был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников."
Также в министерстве сообщили об уничтожении большого количества военной техники и наёмников в рядах ВСУ.
Мощные ракетные удары ВС РФ можно считать ответом на диверсионно-террористические акции, которые проводил киевский режим в дни выборов президента РФ. Как сказал Владимир Путин на заседании Совета безопасности 14 марта:
"Эти атаки без ответа не остаются и не останутся."
По всей видимости, "ответка" не заставила долго себя ждать.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.