Министерство обороны РФ дало разъяснения кастельно ударов по территории Украины 22 марта

Министерство обороны прокомментировало сообщения СМИ об ударах по инфраструктуре Украины

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство обороны РФ сообщило о том, что ночью и утром 22 марта по территории Украины был нанесён массированный удар.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

"Сегодня был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников."

Также в министерстве сообщили об уничтожении большого количества военной техники и наёмников в рядах ВСУ.

Мощные ракетные удары ВС РФ можно считать ответом на диверсионно-террористические акции, которые проводил киевский режим в дни выборов президента РФ. Как сказал Владимир Путин на заседании Совета безопасности 14 марта:

"Эти атаки без ответа не остаются и не останутся."

По всей видимости, "ответка" не заставила долго себя ждать.