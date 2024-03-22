Издание NI делает прогнозы на воздушную дуэль Cу-27 и американского F-15

National Interest: Cу-27 выиграет американского F-15 в воздушной дуэли, и это определит борьбу Альянса с Россией

Если произойдет воздушная дуэль отечественного истребителя Су-27 с американским F-15, преимущество будет у Су-27.

Фото: defenceimagery.mod.uk by RAF is licensed under This file is licensed under the Open Government Licence version 1.0

Из преимуществ российского самолета, эксперты издания National Interest выделили его высокую маневренность и впечатляющую скорость. Истребитель российского производства Су-27 может быть оснащен большим спектром вооружения и устройств, что "было продемонстрировано во время различных недавних военных кампаний... особенно в Сирии и на Украине", как пишет издание.

"Около 40 лет назад ранняя версия Су-27 стала рекордсменом по скорости набора высоты F-15", — говорится в материале.

Также эксперты издания подвели итог, что, если Су-27 когда-нибудь столкнется с F-15, то, возможно, сможет "переплюнуть" американский истребитель.