Издание NI делает прогнозы на воздушную дуэль Cу-27 и американского F-15

Если произойдет воздушная дуэль отечественного истребителя Су-27 с американским F-15, преимущество будет у Су-27.
Из преимуществ российского самолета, эксперты издания National Interest выделили его высокую маневренность и впечатляющую скорость. Истребитель российского производства Су-27 может быть оснащен большим спектром вооружения и устройств, что "было продемонстрировано во время различных недавних военных кампаний... особенно в Сирии и на Украине", как пишет издание.
"Около 40 лет назад ранняя версия Су-27 стала рекордсменом по скорости набора высоты F-15", — говорится в материале.
Также эксперты издания подвели итог, что, если Су-27 когда-нибудь столкнется с F-15, то, возможно, сможет "переплюнуть" американский истребитель.
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