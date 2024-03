Издание NI делает прогнозы на воздушную дуэль Cу-27 и американского F-15

Если произойдет воздушная дуэль отечественного истребителя Су-27 с американским F-15, преимущество будет у Су-27.

Фото: defenceimagery.mod.uk by RAF is licensed under This file is licensed under the Open Government Licence version 1.0