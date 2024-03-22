Полковник в отставке Михаил Тимошенко выразил мнение, что масштабные удары по инфраструктуре Украины, совершенные 21-22 марта, не являются приготовлением к крупному наступлению вооруженных сил Российской Федерации в ближайшее время.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что на линии фронта пока нет скопления необходимых сил для такой операции.
Напомним, ранее поступила информация о массированных ударах российских войск по объектам энергетики, военно-промышленному комплексу и железнодорожным узлам на территории Украины. Атака проводилась с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.