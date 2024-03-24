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Возмездие настигло: ВС России ударили по аэродрому в Николаевской области

РИАН: ВС России ударили по аэродрому в Николаевской области

1:13
Силовые структуры » Военные новости

Наши военные нанесли мощные удары по аэродрому в Николаевской области "Незалежной" и сбили два Су-24, атаковавшие Севастополь, передаёт РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

РИАН: ВС России ударили по аэродрому в Николаевской области
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Источник сообщает о поражении большого склада авиационных ракет, взрыв на котором спровоцировал мощную детонацию, которая была слышна за 12 километров от аэродрома. Подпольщик пояснил, что найти цели для удара позволила информация от его одесской агентуры. Он добавил, что после нападения на Севастополь украинские лётчики собирались использовать Мартыновку в качестве аэродрома подскока.

По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, ПВО смогли сбить более десяти ракет ВСУ. Осколки разлетелись по всему городу, есть повреждения инфраструктуры. В результате обстрела погиб один россиянин. Сегодняшнюю ночную атаку на город губернатор назвал самой массированной за последнее время.

Сегодня утром силами ВС РФ была проведена массированная атака на Львовскую область. Свидетели говорят, что всего прогремел 21 взрыв, после чего во многих районах произошли пожары.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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