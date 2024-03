Возмездие настигло: ВС России ударили по аэродрому в Николаевской области

Наши военные нанесли мощные удары по аэродрому в Николаевской области "Незалежной" и сбили два Су-24, атаковавшие Севастополь, передаёт РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic