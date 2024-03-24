Стало известно о смерти директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер во время теракта в "Крокусе"

Музыканты группы "Пикник" сообщили о гибели во время теракта в "Крокусе" помощницы директора коллектива Екатерины Кушнер

В сообществе Группа "Пикник" ВКонтакте появилась публикация о том, что Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в "Крокус Сити Холле".

Фото: vk.com by группа "Пикник" is licensed under public domain

Как ранее стало известно от директора "Пикника" Юрия Чернышевского, его помощницы, отвечавшей за реализацию атрибутики, нет ни в одном списке: погибших или пострадавших. На связь она не выходила с момента начала теракта.

"Катя — мой личный друг и очень близкий мне человеком. Мы с ней сотрудничает много лет: и в "Мельнице", и в "Пикнике". Мы не готовы верить в худшее", — говорил директор "Пикника".

К сожалению, надежды не оправдались, а группа потеряла достойного участника коллектива и хорошего человека.

До этого лидер группы Эдмунд Шклярский записал видеосообщение со словами соболезнования родным и близким погибших в "Крокусе". Он отметил, что не существует слов, которые могли бы утешить в таких случаях.