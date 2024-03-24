Стало известно о смерти директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер во время теракта в "Крокусе"

В сообществе Группа "Пикник" ВКонтакте появилась публикация о том, что Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в "Крокус Сити Холле".
Как ранее стало известно от директора "Пикника" Юрия Чернышевского, его помощницы, отвечавшей за реализацию атрибутики, нет ни в одном списке: погибших или пострадавших. На связь она не выходила с момента начала теракта.
"Катя — мой личный друг и очень близкий мне человеком. Мы с ней сотрудничает много лет: и в "Мельнице", и в "Пикнике". Мы не готовы верить в худшее", — говорил директор "Пикника".
К сожалению, надежды не оправдались, а группа потеряла достойного участника коллектива и хорошего человека.
До этого лидер группы Эдмунд Шклярский записал видеосообщение со словами соболезнования родным и близким погибших в "Крокусе". Он отметил, что не существует слов, которые могли бы утешить в таких случаях.
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