Стало известно о смерти директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер во время теракта в "Крокусе"

В сообществе Группа "Пикник" ВКонтакте появилась публикация о том, что Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в "Крокус Сити Холле".

Фото: vk.com by группа "Пикник" is licensed under public domain