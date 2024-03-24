"Уши Киева торчат": исполнителей теракта в "Крокусе" вербовало посольство Украины в Душанбе

Экс-полковник Рахмонов: исполнителей теракта в "Крокусе" вербовало посольство Украины в Душанбе

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полковник в отставке Бахтиер Рахмонов предположил, что исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" были наняты посольством Украины в Таджикистане, передаёт РИА Новости.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Он пояснил, что за пару недель до трагедии на сайте украинского дипломатического представительства было опубликовано объявление с призывом иностранцам вступить в Интернациональный легион. Там содержались все контакты. Военный эксперт добавил, что вербовка иностранцев проводилась по руководством экс-председателя Внешней разведки Украины Валерия Евдокимова, который недавно занимал должность посла Киева в Душанбе. Стоит отметить, что законодательством республики предусмотрена уголовная ответственность за участие граждан Таджикистана в конфликтах на территории другой страны.

При этом киевский режим отрицает свою причастность к массовому убийству людей. Более того, МИД Украины опубликовало заявление, в котором прямо обвиняет российские спецслужбы в организации этого кровавого преступления.

Ранее сообщалось, что один из исполнителей теракта сделал снимок в "Крокусе" за две недели до трагедии. Нелюдь прибыл в ТРЦ 7 марта, чтобы ознакомиться с планировкой и расположением постов охраны.