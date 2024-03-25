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Владимир Рогов заявил, что ВС РФ продвинулись на два километра под Вербовым и заняли пять опорников врага

Рогов: российские войска прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового

0:43
Силовые структуры

Российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины (ВСУ) северо-западнее населенного пункта Вербовое на Ореховском направлении, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов: российские войска прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Рогов уточнил, что в результате прорыва ВС РФ продвинулись на два километра и заняли пять опорных пунктов противника.

Кроме того, на этом участке российские силы наступают северо-западнее Работино и заняли более выгодные позиции в самом населенном пункте, отметил общественный деятель.

Ранее в Киеве очевидцы заявили о сильном взрыве в районе аэропорта Жуляны.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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