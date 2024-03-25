Владимир Рогов заявил, что ВС РФ продвинулись на два километра под Вербовым и заняли пять опорников врага

Российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины (ВСУ) северо-западнее населенного пункта Вербовое на Ореховском направлении, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Рогов уточнил, что в результате прорыва ВС РФ продвинулись на два километра и заняли пять опорных пунктов противника.
Кроме того, на этом участке российские силы наступают северо-западнее Работино и заняли более выгодные позиции в самом населенном пункте, отметил общественный деятель.
Ранее в Киеве очевидцы заявили о сильном взрыве в районе аэропорта Жуляны.
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