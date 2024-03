"Виден столб дыма". В районе киевского аэропорта Жуляны произошёл сильный взрыв

Очевидцы сообщают о сильном взрыве в районе аэропорта Жуляны в Киеве, пишет ТАСС.

Фото: airliners.net by Олег Беляков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported