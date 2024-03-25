"Виден столб дыма". В районе киевского аэропорта Жуляны произошёл сильный взрыв

Очевидцы сообщают о сильном взрыве в районе аэропорта Жуляны в Киеве, пишет ТАСС.
"Со стороны аэропорта мощный взрыв, виден столб дыма", — рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, в аэропорту уничтожен американский комплекс ЗРК Patriot.
Кроме того, сообщается о поражении цели в Голосеевском районе Киева, где расположены здания ГУР Украины. Информацию о взрывах в столице Незалежной подтвердил мэр города Виталий Кличко. В нескольких районах Киева работают экстренные службы.
Удары, по предварительной информации, были нанесены гиперзвуковыми ракетами "Оникс-М" или "Циркон" с территории Крыма и Севастополя.
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