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"Виден столб дыма". В районе киевского аэропорта Жуляны произошёл сильный взрыв

В Киеве заявили о сильном взрыве в районе аэропорта Жуляны

Силовые структуры

Очевидцы сообщают о сильном взрыве в районе аэропорта Жуляны в Киеве, пишет ТАСС.

В Киеве заявили о сильном взрыве в районе аэропорта Жуляны
Фото: airliners.net by Олег Беляков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Со стороны аэропорта мощный взрыв, виден столб дыма", — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в аэропорту уничтожен американский комплекс ЗРК Patriot.

Кроме того, сообщается о поражении цели в Голосеевском районе Киева, где расположены здания ГУР Украины. Информацию о взрывах в столице Незалежной подтвердил мэр города Виталий Кличко. В нескольких районах Киева работают экстренные службы.

Удары, по предварительной информации, были нанесены гиперзвуковыми ракетами "Оникс-М" или "Циркон" с территории Крыма и Севастополя.

Ранее стало известно, что Владимир Путин намерен провести с силовыми структурами и руководством Москвы и Подмосковья.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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