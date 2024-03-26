Удар российскими дронами по газохранилищу на Западной Украине мог стать грозным предупреждением для Евросоюза

Дроны обрезали украинскому хранилищу газа отбор: удар мог быть предупреждением для ЕС

В воскресенье утром был совершён удар по одному из хранилищ газа в Львовской области, проведённый российской армией. По информации от "Укртрансгаза", повреждены средства отбора топлива. Эксперты предполагают, что данный удар по крупнейшему ПХГ в Европе мог быть предупреждением для Евросоюза, сообщает EADaily.

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Чиновники ЕС обсуждают поставки дальнобойных ракет в Украину, выражают нежелание продлевать украинский транзит газа и не обращают внимания на атаки на российские НПЗ.

Утром 24 марта российские беспилотники атаковали хранилище газа в Львовской области. Повреждение инфраструктуры ПХГ подтвердили в "Нафтогазе".

"Атака не повлияет на поставки газа украинским потребителям. Все услуги хранения и бронирования мощностей выполняются в полном объеме. Ситуация под контролем наших специалистов и всех привлеченных служб", — отметил председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышёв.

Украинские власти не раскрыли место атаки беспилотников. Однако глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил в своём Telegram-канале, что дроны направлялись в сторону Стрыйского района. Ту же информацию распространили местные СМИ.

В Стрыйском районе находятся два хранилища — Бильче-Волицко-Угерское и Угерское. Их вместимость составляет 17 и 1,9 млрд кубометров соответственно. Бильче-Волицко-Угерское хранилище является крупнейшим в Европе, его доля в украинских мощностях превышает 57%.

Глава "Укртрансгаза" Роман Малютин сообщил ICIS, что потеряна часть мощностей по отбору газа, а масштабы повреждений оценивают специалисты. По его словам, в режиме таможенного склада в хранилище находится 1,5 млрд кубометров газа, а суточная мощность отбора до атаки составляла 79 млн кубометров в сутки. Следовательно, беспилотники, вероятно, атаковали Бильче-Волицко-Угерское ПХГ.

Уничтожить хранилище военным способом крайне сложно, поскольку оно представляет собой истощенное месторождение, глубоко залегающее под землей. Однако атаки могут повредить скважины и компрессорные станции, что временно прекратит их функционирование.

Атака на хранилище газа в воскресенье стала первой за всё время существования СВО на Украине и может быть предупреждением для Европы, полагают эксперты.

Если это был прилёт с российской территории, то скорее всего, это было предупреждение, а не попытка уничтожения ПХГ, считает заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

По его мнению, это был ясный сигнал: "Продолжение атак на российские объекты гражданской инфраструктуры приведет к серьёзным последствиям для украинской инфраструктуры", - пояснил он.

Независимый промышленный эксперт Максим Худалов отмечает, что наблюдается увеличение атак на российскую территорию с использованием террористических методов и угроз введения войск на территорию Украины.