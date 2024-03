Удар российскими дронами по газохранилищу на Западной Украине мог стать грозным предупреждением для Евросоюза

В воскресенье утром был совершён удар по одному из хранилищ газа в Львовской области, проведённый российской армией. По информации от "Укртрансгаза", повреждены средства отбора топлива. Эксперты предполагают, что данный удар по крупнейшему ПХГ в Европе мог быть предупреждением для Евросоюза, сообщает EADaily.

Фото: Openverse by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0