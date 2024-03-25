Украинское военное и гражданское руководство принимает решение покинуть город Харьков из-за продвижения Вооруженных сил России на данном направлении.
Об этом ТАСС заявил координатор по межпарламентским связям с Луганской Народной Республикой, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.
По словам Водолацкого, подобная эвакуация уже прошла в городе Купянске, где "уже нет ни одного административного учреждения, в том числе и военного, они все сбежали". Теперь же из Харькова также начался отток руководителей различных организаций, включая военных.
По его словам, на этом направлении украинские военные развернули различные диверсионные группы.
Согласно депутату, на Купянском направлении присутствуют наемники из разных стран, включая Чехию, Болгарию, Польшу.
"В общем, весь сброд со всего мира наемников и убийц сегодня находится на направлении для сдерживания продвижения наших ВС РФ", — заявил он.
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