Украина оставляет Харьков: эвакуация уже проводилась в Купянске в связи с наступлением российских войск

Украинское военное и гражданское руководство принимает решение покинуть город Харьков из-за продвижения Вооруженных сил России на данном направлении.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0