Украина оставляет Харьков: эвакуация уже проводилась в Купянске в связи с наступлением российских войск

Водолацкий: военное и гражданское руководство покидает Харьков из-за успехов ВС РФ

Украинское военное и гражданское руководство принимает решение покинуть город Харьков из-за продвижения Вооруженных сил России на данном направлении.

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Об этом ТАСС заявил координатор по межпарламентским связям с Луганской Народной Республикой, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

По словам Водолацкого, подобная эвакуация уже прошла в городе Купянске, где "уже нет ни одного административного учреждения, в том числе и военного, они все сбежали". Теперь же из Харькова также начался отток руководителей различных организаций, включая военных.

По его словам, на этом направлении украинские военные развернули различные диверсионные группы.

Согласно депутату, на Купянском направлении присутствуют наемники из разных стран, включая Чехию, Болгарию, Польшу.