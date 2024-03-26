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Директор ФСБ сказал, что доволен работой своего ведомства

Александр Бортников сказал, что спецслужбы справляются со своими задачами

1:03
Силовые структуры

Директор ФСБ Александр Бортников прокомментировал работу ФСБ в текущих условиях. Он не считает, что российские спецслужбы не справляются с возложенными на них обязанностями и не видит причин для каких-то кардинальных изменений в работе спецслужб.

Александр Бортников сказал, что спецслужбы справляются со своими задачами
Фото: Wikipedia by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0

"Я считаю, что система работает довольно-таки неплохо. Структура дееспособна, способна решать сложные задачи. Но мы не можем дать стопроцентную гарантию от того, что произошло. Наши возможности тоже не беспредельны."

Бортников также отметил, что объём задач перед его ведомством вырос многократно, и он не исчерпывается только тематикой СВО. Объём критики в адрес ФСБ значительно вырос после совершения теракта в Красногорске. Однако специалисты по работе спецслужб признают, что даже самая совершенная система разведки иногда может давать катастрофические сбои. Наглядный пример тому - нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, когда израильтяне чуть не потеряли контроль над своими южными территориями.  

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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