Директор ФСБ Александр Бортников прокомментировал работу ФСБ в текущих условиях. Он не считает, что российские спецслужбы не справляются с возложенными на них обязанностями и не видит причин для каких-то кардинальных изменений в работе спецслужб.
"Я считаю, что система работает довольно-таки неплохо. Структура дееспособна, способна решать сложные задачи. Но мы не можем дать стопроцентную гарантию от того, что произошло. Наши возможности тоже не беспредельны."
Бортников также отметил, что объём задач перед его ведомством вырос многократно, и он не исчерпывается только тематикой СВО. Объём критики в адрес ФСБ значительно вырос после совершения теракта в Красногорске. Однако специалисты по работе спецслужб признают, что даже самая совершенная система разведки иногда может давать катастрофические сбои. Наглядный пример тому - нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, когда израильтяне чуть не потеряли контроль над своими южными территориями.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.