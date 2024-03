Фронт трещит: армия России уничтожает позиции ВСУ в ходе наступления

Армия России, наступая от Артёмовска (Бахмута), успешно прорвала ряд линий обороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ), сумев занять важные опорные пункты.

