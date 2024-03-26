Фронт трещит: армия России уничтожает позиции ВСУ в ходе наступления

ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ, приблизившись к Часов Яру

Армия России, наступая от Артёмовска (Бахмута), успешно прорвала ряд линий обороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ), сумев занять важные опорные пункты.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Российские военные приблизились к стратегически важному городу Часов Яр. Особенно активно продвигается вперёд 98-я ивановская дивизия ВДВ. Об этом сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Украинские военные аналитики высказывают обеспокоенность по поводу продвижения российских войск и публикуют карты, отображающие текущее положение дел на фронте. По их данным, русским удалось захватить несколько крупных опорных пунктов ВСУ. Расстояние от административной черты Часов Яра до позиций российских войск составляет всего около 500 метров.

Восточнее Часов Яра российские войска продвигаются вдоль железной дороги и автодороги О0506. Неподалеку от леса Лиственного также продолжаются бои.