Пушечное мясо кончается: на Украине осталось 3,7 млн мужчин, которые могут попасть под мобилизацию

Политолог Килинкаров: на Украине осталось 3,7 млн мужчин, которых еще могут мобилизовать

Согласно заявлению бывшего депутата Верховной Рады Украины и политолога Спиридона Килинкарова, на Украине в настоящее время осталось около 3,7 миллиона мужчин мобилизационного возраста, которых еще можно призвать на службу.

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Однако, по его словам, основная часть из них не сможет заменить бойцов, находящихся на передовой уже два года. Об этом пишет URA.RU.

Из общего числа мужчин в стране (11 млн.), около 3,7 миллиона находятся в мобилизационном возрасте. Остальные либо уже мобилизованы, либо погибли, либо покинули Украину.

Новый закон о мобилизации на Украине призван обновить правовую базу для новой волны призыва на фронт. По предварительным планам, до 500 тысяч человек должны быть отправлены на передовую. Планируется, что документ будет вынесен на парламентское голосование 31 марта.