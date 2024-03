Пушечное мясо кончается: на Украине осталось 3,7 млн мужчин, которые могут попасть под мобилизацию

Согласно заявлению бывшего депутата Верховной Рады Украины и политолога Спиридона Килинкарова, на Украине в настоящее время осталось около 3,7 миллиона мужчин мобилизационного возраста, которых еще можно призвать на службу.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic