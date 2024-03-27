Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый Mercedes G-Class 2025: что изменилось в суперкроссовере?
The Daily Express: корица эффективно снижает сахар в крови
Садоводы назвали причины того, почему помидоры стали несладкими
Президент США Байден назвал Путина "мясником"
Генерал ФСБ Михайлов: руководителю ГУР Буданову придет конец
Ученые ответили, почему кошка кусает вас за пальцы
Технолог Беляева заверила, что тёмный шоколад с флавонолами препятствует появлению морщин
Глава UFC Дэйна Уайт назвал Хабиба Нурмагомедова одним из величайших бойцов
Как экономить на топливе и выгодно заправляться
Пушечное мясо кончается: на Украине осталось 3,7 млн мужчин, которые могут попасть под мобилизацию

Политолог Килинкаров: на Украине осталось 3,7 млн мужчин, которых еще могут мобилизовать

Силовые структуры » Военные новости

Согласно заявлению бывшего депутата Верховной Рады Украины и политолога Спиридона Килинкарова, на Украине в настоящее время осталось около 3,7 миллиона мужчин мобилизационного возраста, которых еще можно призвать на службу.

Политолог Килинкаров: на Украине осталось 3,7 млн мужчин, которых еще могут мобилизовать
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако, по его словам, основная часть из них не сможет заменить бойцов, находящихся на передовой уже два года. Об этом пишет URA.RU.

Из общего числа мужчин в стране (11 млн.), около 3,7 миллиона находятся в мобилизационном возрасте. Остальные либо уже мобилизованы, либо погибли, либо покинули Украину. 

Новый закон о мобилизации на Украине призван обновить правовую базу для новой волны призыва на фронт. По предварительным планам, до 500 тысяч человек должны быть отправлены на передовую. Планируется, что документ будет вынесен на парламентское голосование 31 марта.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"

Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.

В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
На предстоящий концерт группы "Пикник" раскупили все билеты
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
9 преимуществ подтягиваний. Бросьте вызов силе тяжести и нарастите силу и мускулатуру
Рассказываем о том, как сохранить здоровье вишни весной с помощью обрезки
Сводка с фронта: в Киеве уничтожено руководство СБУ, зачищаются лесопосадки у Часов Яра
Сводка с фронта: в Киеве уничтожено руководство СБУ, зачищаются лесопосадки у Часов Яра
Последние материалы
The Daily Express: корица эффективно снижает сахар в крови
Садоводы назвали причины того, почему помидоры стали несладкими
Президент США Байден назвал Путина "мясником"
Генерал ФСБ Михайлов: руководителю ГУР Буданову придет конец
Ученые ответили, почему кошка кусает вас за пальцы
Технолог Беляева заверила, что тёмный шоколад с флавонолами препятствует появлению морщин
Глава UFC Дэйна Уайт назвал Хабиба Нурмагомедова одним из величайших бойцов
Как экономить на топливе и выгодно заправляться
Никакой связи с весом: восемь признаков нарушенного обмена веществ
Центробанк: страховые компании обязаны иметь лицензию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников