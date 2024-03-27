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Аналитик Коротченко считает, что критика изданием Forbes авиабомб ФАБ-3000 является частью информационной войны

Аналитик Коротченко заявил, что Forbes ведет информационную войну против России

1:15
Силовые структуры

Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко уверен, что издание Forbes не просто так критикует российские авиабомбы ФАБ-3000. Это — часть информационной войны против нашей страны.

Аналитик Коротченко заявил, что Forbes ведет информационную войну против России
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"В условиях конфликта с Украиной анализ изделий российского ВПК в западных СМИ носит заранее ангажированный и необъективный характер", — заявил он.

По мнению аналитика, оценка отечественных авиабомб от людей, не имеющих отношения к боеприпасной отрасли, выглядит странно.

Сегодня, 27 марта Forbes пишет, что использование авиабомбы ФАБ-3000 увеличит риск для самолетов-носителей в связи с характеристиками боеприпаса. Автор материала считает, что бомба не уместится под истребителем-бомбардировщиком Су-34, поэтому носителем ФАБ-3000 с УМПК может стать бомбардировщик Ту-22М. Коротченко назвал эту статью очередным проявлением информационной войны.

А 22 марта военный эксперт Алексей Леонков сказал, что эти же авиабомбы имеют уникальную разрушительную силу, что делает их идеальным средством для атаки на укрепленные районы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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