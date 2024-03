В Ростове-На-Дону задержаны члены экстремистской группировки "Алля-Аят"*

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону вынесено решение об аресте до 24 мая включительно организатора и троих участников экстремистской ячейки "Алля-Аят"*, запрещенной в России.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication