В Ростове-На-Дону задержаны члены экстремистской группировки "Алля-Аят"*

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону вынесено решение об аресте до 24 мая включительно организатора и троих участников экстремистской ячейки "Алля-Аят"*, запрещенной в России.
Они обвиняются в вербовке местных жителей в свои ряды под зарубежным кураторством. Еще один участник отправлен под домашний арест.
По данным следствия, 65-летний фигурант дела, осознавая запрет на деятельность "Алля-Аят"* в РФ и ее признание экстремистской, организовал в Ростове-на-Дону религиозное объединение, куда привлек жителей города. Обвиняемые проводили собрания с использованием религиозных практик запрещенной организации в арендованном офисе. Деятельность экстремистской структуры координировалась зарубежными центрами, при этом имел место неконтролируемый вывод финансовых потоков в недружественные государства.
В ходе обысков в домах и офисе фигурантов были изъяты экстремистская литература, предметы, подтверждающие их участие в деятельности запрещенной организации, а также документы.
* — признана экстремистской и запрещена на территории России.
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