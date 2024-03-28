Российские войска подбили пятый танк Abrams в зоне СВО

ВСУ потеряли уже пятый танк Abrams в зоне боёв

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении пятого танка Abrams в окрестностях Авдеевки.

Фото: https://cdn.builder.io/api/v1/image/assets%2F068e3e7817cb4351b71538fa2436cbc2%2F4d1807ab1df64f4fb091d24be1ac7c68?width=1600

Таким образом, уничтожение танков Abrams стало закономерностью, а не результатом "стечения обстоятельств", как это пытались представить враждебные России эксперты. Становится очевидно, что танк Abrams M2 стал просто дорогостоящим брендом, который помимо своей "медийной раскрутки" и эксклюзивной цены не может похвастаться более ничем. Оказалось, что мощное 120-мм орудие в условиях отсутствия активных наступательных действий и встречных танковых боёв используется редко, а мощная лобовая броня и динамическая защита не защищают танк от нестандартных угроз, например, от беспилотников. Масса в 62 т не позволяет танку эффективно и быстро перемещаться по чернозёмным и глинистым землям так, как по европейским дорогам и ближневосточным песчаным барханам.

Российские солдаты освоили несколько приёмов по гарантированному уничтожению танков Abrams. Остаётся только надеяться, что вскоре наши доблестные солдаты смогут доставить танк Abrams в Москву, где его поставят в качестве достойного трофея. Как и всякой дорогостоящей американской технике ему самое место на выставке, а не в реальном боестолкновении.