Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении пятого танка Abrams в окрестностях Авдеевки.
Таким образом, уничтожение танков Abrams стало закономерностью, а не результатом "стечения обстоятельств", как это пытались представить враждебные России эксперты. Становится очевидно, что танк Abrams M2 стал просто дорогостоящим брендом, который помимо своей "медийной раскрутки" и эксклюзивной цены не может похвастаться более ничем. Оказалось, что мощное 120-мм орудие в условиях отсутствия активных наступательных действий и встречных танковых боёв используется редко, а мощная лобовая броня и динамическая защита не защищают танк от нестандартных угроз, например, от беспилотников. Масса в 62 т не позволяет танку эффективно и быстро перемещаться по чернозёмным и глинистым землям так, как по европейским дорогам и ближневосточным песчаным барханам.
Российские солдаты освоили несколько приёмов по гарантированному уничтожению танков Abrams. Остаётся только надеяться, что вскоре наши доблестные солдаты смогут доставить танк Abrams в Москву, где его поставят в качестве достойного трофея. Как и всякой дорогостоящей американской технике ему самое место на выставке, а не в реальном боестолкновении.
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