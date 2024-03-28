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ВСУ потеряли уже пятый танк Abrams в зоне боёв

1:20
Силовые структуры » Военные новости

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении пятого танка Abrams в окрестностях Авдеевки.

ВСУ потеряли уже пятый танк Abrams в зоне боёв
Фото: https://cdn.builder.io/api/v1/image/assets%2F068e3e7817cb4351b71538fa2436cbc2%2F4d1807ab1df64f4fb091d24be1ac7c68?width=1600

Таким образом, уничтожение танков Abrams стало закономерностью, а не результатом "стечения обстоятельств", как это пытались представить враждебные России эксперты. Становится очевидно, что танк Abrams M2 стал просто дорогостоящим брендом, который помимо своей "медийной раскрутки" и эксклюзивной цены не может похвастаться более ничем. Оказалось, что мощное 120-мм орудие в условиях отсутствия активных наступательных действий и встречных танковых боёв используется редко, а мощная лобовая броня и динамическая защита не защищают танк от нестандартных угроз, например, от беспилотников. Масса в 62 т не позволяет танку эффективно и быстро перемещаться по чернозёмным и глинистым землям так, как по европейским дорогам и ближневосточным песчаным барханам. 

Российские солдаты освоили несколько приёмов по гарантированному уничтожению танков Abrams. Остаётся только надеяться, что вскоре наши доблестные солдаты смогут доставить танк Abrams в Москву, где его поставят в качестве достойного трофея. Как и всякой дорогостоящей американской технике ему самое место на выставке, а не в реальном боестолкновении. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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