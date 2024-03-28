Польский отставной генерал Вальдемар Скшипчак, выступающий в местных СМИ в качестве военного эксперта по конфликту на территории Украины, представил обширный анализ текущей ситуации в стране, сообщает EADaily. Он выделил несколько ключевых проблем, стоящих перед украинской армией:
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain
Дефицит личного состава, вызванный отсутствием мобилизации. Это привело к неполным штатам и дефициту обученных солдат.
Прекращение закупок боеприпасов сказалось на боеспособности украинской армии, несмотря на наличие средств.
Коррупция и утечка средств из бюджета на оборону. Он утверждает, что руководство Зеленского не справляется с этими проблемами, что приводит к ограблению собственной армии и создает опасную ситуацию.
Скшипчак заключил, что Украина движется к поражению, и что это является выбором киевского руководства. Он выражает сомнение в способности Украины противостоять российскому наступлению и предполагает, что конфликт может достигнуть Днепра.
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