Украина движется к поражению: польский генерал в отставке назвал причины неудач киевского режима

Польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак заявил о грядущем поражении ВСУ

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Польский отставной генерал Вальдемар Скшипчак, выступающий в местных СМИ в качестве военного эксперта по конфликту на территории Украины, представил обширный анализ текущей ситуации в стране, сообщает EADaily. Он выделил несколько ключевых проблем, стоящих перед украинской армией:

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

Дефицит личного состава, вызванный отсутствием мобилизации. Это привело к неполным штатам и дефициту обученных солдат. Прекращение закупок боеприпасов сказалось на боеспособности украинской армии, несмотря на наличие средств. Коррупция и утечка средств из бюджета на оборону. Он утверждает, что руководство Зеленского не справляется с этими проблемами, что приводит к ограблению собственной армии и создает опасную ситуацию.

Скшипчак заключил, что Украина движется к поражению, и что это является выбором киевского руководства. Он выражает сомнение в способности Украины противостоять российскому наступлению и предполагает, что конфликт может достигнуть Днепра.