"Никто не повторит этот рекорд". ВС РФ сыграли "не по правилам" и размотали линию обороны ВСУ

Рота украинских военных в зоне спецоперации сдалась в плен из-за российских FPV-дронов "Джокер", заявил в беседе с РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Фото: freepik.com by ArthurHidden is licensed under public domain