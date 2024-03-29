"Никто не повторит этот рекорд". ВС РФ сыграли "не по правилам" и размотали линию обороны ВСУ

Разработчик Кузякин: российские "Джокеры" заставили сдаться в плен роту ВСУ

Рота украинских военных в зоне спецоперации сдалась в плен из-за российских FPV-дронов "Джокер", заявил в беседе с РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

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"Наверное, уже никто не сможет повторить этот "рекорд". Это был не Bradley, не Humvee и даже не Leopard-2, а сразу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV дронов. <…> То есть один маленький дрон "взял в плен" целую роту ВСУ", — рассказал Кузякин.

По словам разработчика, ВСУ подвело то, что они ожидали "игры по правилам": работы пулеметов, ПТР и РПГ, поэтому встали в классическую линию обороны. Вместо это российские военные не вступили в бой, а использовали FPV-расчеты, "размотавшие" сразу вторую линию обороны противника. Поняв, что сопротивление бесполезно, ВСУ приняли решение массово сдаться в плен.

"Это главный трофей в работе нашего центра", — отметил Кузякин.

"Центр комплексных беспилотных решений", научный костяк которого составляют выпускники МФТИ, занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от производства беспилотников до обучения их пилотированию и эффективному применению на поле боя. Его последняя разработка — дрон "Джокер-10" — развивает скорость до 100 км/ч с полезной нагрузкой (до 5 кг).