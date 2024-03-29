В Болградском районе Одесской области произошло событие, вызвавшее широкий резонанс на Украине — целое подразделение пограничников в полном составе покинуло свою служебную базу и перешло на территорию Молдавии, сообщает EADaily. Около 20 сотрудников из состава Болградского погранотряда совершили дезертирство, бросив свое оружие.
Это произошло вскоре после того, как сотрудники узнали о планах командования отправить их на фронт в составе штурмовых групп. Такой поворот событий вызвал серьезное беспокойство и недовольство у пограничников, которые приняли решение покинуть свои должности и страну.
Следует отметить, что молдавская сторона приняла беглецов в качестве беженцев. Однако, их дальнейшая судьба остается неопределенной, так как они могут столкнуться с требованиями о выдаче со стороны украинского правительства.
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