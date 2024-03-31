"Дойти до Москвы не смогут": Буданов* заявил о важности действий РДК** для Киева

Глава ГУР Украины Буданов*: Киеву выгодны действия боевиков РДК**

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* признался, что для киевского режима выгодна деятельность боевиков "Русского добровольческого корпуса"**, передаёт РИА Новости.

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"Сейчас для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте", — пояснил террорист.

Он признал, что указанные формирования могут действовать в приграничных зонах, но "добраться до Москвы с оружием они не сумеют".

Ранее Буданов* назвал Telegram проблемой для национальной безопасности "Незалежной". По его мнению, мессенджер опасен тем, что каждый может создать канал и писать в нём всё, что вздумается.

22 марта в ФСБ проинформировали о задержании в российской столице семерых сторонников РДК*. По данным ведомства, они формировали преступную группировку для проведения насильственных действий против силовиков и иностранных граждан.

* — внесён в перечень террористов и экстремистов.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.