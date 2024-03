"Дойти до Москвы не смогут": Буданов* заявил о важности действий РДК** для Киева

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* признался, что для киевского режима выгодна деятельность боевиков "Русского добровольческого корпуса"**, передаёт РИА Новости.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication