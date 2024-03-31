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"Дойти до Москвы не смогут": Буданов* заявил о важности действий РДК** для Киева

Глава ГУР Украины Буданов*: Киеву выгодны действия боевиков РДК**

Силовые структуры » Военные новости

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* признался, что для киевского режима выгодна деятельность боевиков "Русского добровольческого корпуса"**, передаёт РИА Новости.

Глава ГУР Украины Буданов*: Киеву выгодны действия боевиков РДК**
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Сейчас для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте", — пояснил террорист.

Он признал, что указанные формирования могут действовать в приграничных зонах, но "добраться до Москвы с оружием они не сумеют".

Ранее Буданов* назвал Telegram проблемой для национальной безопасности "Незалежной". По его мнению, мессенджер опасен тем, что каждый может создать канал и писать в нём всё, что вздумается.

22 марта в ФСБ проинформировали о задержании в российской столице семерых сторонников РДК*. По данным ведомства, они формировали преступную группировку для проведения насильственных действий против силовиков и иностранных граждан.

* — внесён в перечень террористов и экстремистов.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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