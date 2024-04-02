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Песков прокомментировал попытку ввести взрывное устройство с партией икон

Песков назвал попытку провести в Россию взрывчатку с партией икон тревожным сигналом

Силовые структуры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал попытку ввести взрывное устройство с партией православных икон.

Песков назвал попытку провести в Россию взрывчатку с партией икон тревожным сигналом
Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По его словам, это снова еще один тревожный сигнал от Киева.

"Этот сигнал весьма красноречиво говорит о тех методах террористических, к которым прибегает киевский режим", — цитируют Пескова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил о том, что киевский режим не прекращает террористическую активность.

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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