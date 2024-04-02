Срочники весеннего призыва не будут участвовать в спецоперации на Украине

Срочников весеннего призыва, который начался 1 апреля, не собираются привлекать к участию в спецоперации. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, весенняя призывная кампания проходит в сроки, предусмотренные законодательством страны.
"Во всех регионах РФ сформировано 2646 призывных комиссий. Призыву на военную службу подлежат 150 тысяч человек", — сказал Шойгу.
У большинства из них, как говорит министр обороны РФ, будет военно-учетная специальность в учебных соединениях и воинских частях, и после этого мужчины отправятся к местам службы.
"Подчеркну, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут", — заявил Сергей Шойгу.
Солдаты, у которых срок военной службы по призыву истек, будут уволены и отправлены домой.
Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.