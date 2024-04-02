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Срочники весеннего призыва не будут участвовать в спецоперации на Украине

Министр обороны РФ: срочников весеннего призыва не привлекут к участию в СВО

0:54
Силовые структуры » Военные новости

Срочников весеннего призыва, который начался 1 апреля, не собираются привлекать к участию в спецоперации. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ: срочников весеннего призыва не привлекут к участию в СВО
Фото: mos.ru is licensed under CC0

По его словам, весенняя призывная кампания проходит в сроки, предусмотренные законодательством страны.

"Во всех регионах РФ сформировано 2646 призывных комиссий. Призыву на военную службу подлежат 150 тысяч человек", — сказал Шойгу.

У большинства из них, как говорит министр обороны РФ, будет военно-учетная специальность в учебных соединениях и воинских частях, и после этого мужчины отправятся к местам службы.

"Подчеркну, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут", — заявил Сергей Шойгу.

Солдаты, у которых срок военной службы по призыву истек, будут уволены и отправлены домой. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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