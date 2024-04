New York Times: Киев намерен увеличить производство оружия, но времени у него недостаточно

Американские журналисты издания New York Times провели анализ украинской политики по наращиванию производства собственного вооружения и пришли к выводу, что для победы в войне эти усилия недостаточны.

