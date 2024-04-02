New York Times: Киев намерен увеличить производство оружия, но времени у него недостаточно

Американские журналисты рассказали о попытках Киева ускорить развитие собственного ВПК

Американские журналисты издания New York Times провели анализ украинской политики по наращиванию производства собственного вооружения и пришли к выводу, что для победы в войне эти усилия недостаточны.

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Было установлено, что было увеличено в восемь раз финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Также было отмечено, что размер оборонных расходов в 2023 году стал рекордным за всё время независимости Украины. Расходы Украины на производство вооружения в 2023 году составили 6 миллиардов долларов, что само по себе является очень хорошим показателем. Также предпринимаются меры по укреплению систем ПВО вокруг предприятий оборонного комплекса.

Евросоюз и США всецело поддерживают Украину в стремлении развивать собственное вооружение. Украинские производители даже иногда могут превосходить по качеству западных коллег.

Вместе с тем темпы производства собственного оружия на Украине недостаточно высоки, чтобы судить о том, что Украина сможет противостоять России без поставок западного вооружения.

Западные журналисты не учли факта тотальной коррупции на Украине и тот факт, что в годы независимости Украина сама нанесла тяжёлый удар своей оборонной промышленности, доставшейся ей в наследство от Советского Союза.