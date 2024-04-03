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NR: западные войска на Украине боятся "русской троицы смерти" с ракетой "Циркон"

NR описало неуязвимый русский "Циркон" фразой "огонь в небе и смерть"

2:32
Силовые структуры

"Свист, огонь в небе, удар и смерть!" — так удар ракетой "Циркон" описывают свидетели его прилёта по военным и энергетическим объектам Украины.

NR описало неуязвимый русский "Циркон" фразой "огонь в небе и смерть"
Фото: Tacticalreport.com

Впрочем, "Циркон" впечатляет не только Киев и ВСУ, но и военных НАТО — они не скрывают, что опасаются возможностей российских дальнобойных вооружений, сообщает News Rambler.

Краткая история нового представителя российского гиперзвука такова:

  1. Гиперзвуковая крылатая ракета 3M22 "Циркон" была принята на вооружение в последние несколько лет, носителями постепенно становятся береговые комплексы типа 3К55 "Бастион".
  2. "Цирконы" заменят сверхзвуковые ракеты П-800 "Оникс", так как при дальности полета в 1500 км и скорости до 9 М "Циркон" более чем в 3 раза быстрее.

Ракета "Циркон", по мнению военных специалистов Запада, является одной из "убийственной троицы", которая может поразить любую точку на территории Украины, Европы или США (с кораблей ВМФ РФ).

Сама "троица", как отмечает NR, состоит из:

  • Гиперзвуковой крылатой ракеты 3M22 "Циркон"
  • Гиперзвукового комплекса воздушного (на Миг-31К) базирования 9-А-7660 "Кинжал"
  • Баллистического ОТРК "Искандер-М"

Тот же "Искандер-М" в состоянии нести мощный фугасный заряд массой 700 кг, но его можно обнаружить системами раннего предупреждения. Вычислить или перехватить летящий на 8 скоростях звука "Циркон" — нереально.

Также и "Кинжал", и "Искандер-М", и "Циркон" могут (но сейчас этого не требуется) нести спецБЧ — проще говоря, ядерные боеголовки.

И хотя ВСУ хвалятся, что "сбили как минимум два "Циркона", на Западе публично выражают обеспокоенность — США и НАТО нужно обеспечить безопасность своих "неофициальных" инспекторов и в целом подразделений на Украине. А "Циркон" не будет спрашивать, есть ли на объекте ВСУ американские или натовские офицеры и генералы — скорее, наоборот.

При этом ранее широко разрекламированный США и Украиной ЗРК "Patriot" (со стоимостью пусков в миллионы долларов), как выясняется, может перехватывать российские гиперзвук только "собой".

В смысле того, что "сбивает" "Патриот" эти ракеты разве что мощным взрывом в месте его расположения после прилёта российской ракеты — таким образом, по данным СМИ, было уничтожено как минимум 3 подобных "чудо-ЗРК".

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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