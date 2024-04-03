По информации, полученной из Министерства обороны, российские военные подразделения продвинулись на трех направлениях в зоне проведения спецоперации на Украине.
На донецком направлении бойцы группировки войск "Юг" заняли новые выгодные позиции и нанесли поражения украинским военным формированиям. В результате активных действий боевиков удалось остановить до десяти контратак украинских вооруженных сил в различных районах Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
На авдеевском направлении, солдаты группировки войск "Центр" значительно улучшили свои позиции и нанесли серьезные потери украинским военным подразделениям. Девять контратак штурмовых отрядов были успешно отражены возле городов Донецкой Народной Республики. В результате столкновений украинские силы понесли значительные потери в людях и военной технике.
На южнодонецком направлении также произошли существенные изменения в тактической обстановке. Бойцы группировки войск "Восток" улучшили свое положение и нанесли тяжелые удары украинской 72-й механизированной бригаде. Украинские формирования понесли значительные потери, включая РСЗО и военные автомобили.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.