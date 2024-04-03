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ВС РФ продвинулись на Авдеевском, Донецком и Южнодонецком направлениях

Силовые структуры » Военные новости

По информации, полученной из Министерства обороны, российские военные подразделения продвинулись на трех направлениях в зоне проведения спецоперации на Украине.

ВС РФ продвинулись на Авдеевском, Донецком и Южнодонецком направлениях
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

На донецком направлении бойцы группировки войск "Юг" заняли новые выгодные позиции и нанесли поражения украинским военным формированиям. В результате активных действий боевиков удалось остановить до десяти контратак украинских вооруженных сил в различных районах Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

На авдеевском направлении, солдаты группировки войск "Центр" значительно улучшили свои позиции и нанесли серьезные потери украинским военным подразделениям. Девять контратак штурмовых отрядов были успешно отражены возле городов Донецкой Народной Республики. В результате столкновений украинские силы понесли значительные потери в людях и военной технике.

На южнодонецком направлении также произошли существенные изменения в тактической обстановке. Бойцы группировки войск "Восток" улучшили свое положение и нанесли тяжелые удары украинской 72-й механизированной бригаде. Украинские формирования понесли значительные потери, включая РСЗО и военные автомобили.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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