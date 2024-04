Боевики ВСУ в панике бегут с позиций: российские подразделения продвинулись на трех направлениях

По информации, полученной из Министерства обороны, российские военные подразделения продвинулись на трех направлениях в зоне проведения спецоперации на Украине.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0