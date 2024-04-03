Сеймур Херш рассказал, что ЦРУ отправляло уведомление о возможном теракте в России с пометкой "срочно"

Сеймур Херш рассказал о деталях уведомления ЦРУ российских спецслужб о теракте 22 марта

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на расследованиях, имеющий влиятельных осведомителей и покровителей в силовых структурах США, рассказал о деталях информирования ЦРУ ФСБ о подготовке теракта в России в марте 2024 года.

Он рассказал, что ЦРУ направляло несколько уведомлений о подготовке теракта мусульманскими террористами. Последнее из них было помечено как "срочное". В ЦРУ знали о примерном времени теракта и месте проведения: концертном зале, но точных сведений не имели и не могли сообщить конкретное заведение, которым стал "Крокус Сити Холл".

Любопытно, что версия Сеймура Херша на этот раз полностью реабилитирует американские спецслужбы и не сообщает ничего из того, что выходило бы из американской версии теракта в Красногорске.

Российские спецслужбы согласны с тем, что ЦРУ уведомляло о подготовке теракта, однако есть подозрения, что американцы скрывают ряд ключевых деталей, в том числе касательно заказчика и организаторов теракта.